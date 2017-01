Começou o 40º Rodeio Crioulo Estadual em Caçapava do Sul

Começou ontem, dia 06, um dos maiores rodeios do Estado, que ocorre na Sede Campestre Tady Ilha Machado. Promovido pelo CTG Sentinela dos Cerros, o 40º Rodeio Crioulo Estadual terá a abertura oficial neste sábado, às 20h30 e segue até amanhã (08).

Giovani Amestoy marcou presença no primeiro dia de provas. Além de acompanhar as provas, visitar as instalações, acampamento e área de alimentação, o prefeito elogiou a organização e lembrou da importância do rodeio: “é um grande evento e que mantém nossa tradição e faz parte do calendário Estadual”, disse.

Jairo Freitas, patrão do CTG Sentinela dos Cerros e um dos organizadores do evento e participante há mais de 35 anos, falou que “é a primeira vez que um prefeito chega no rodeio sem ser no dia da cerimônia de abertura” e que “foi uma grata surpresa”. O patrão também frisou a importância do evento:

“Temos mais de 130 equipes inscritas, gente de mais de 10 cidades do Estado competindo e prestigiando esta sede, considerada a 2ª melhor do Rio Grande do Sul. Este rodeio é um grande evento pois, além de provas inéditas, temos uma estrutura única, de acampamento para famílias, acomodação para os animais, pista com areia e muita tradição, afinal, somos a 2ª Capital Farroupilha”, disse Jairo.

Neste sábado (07), está programado show com a Família Guedes, provas de tiro de laço (equipe, dupla, trio), montaria e gineteada. O rodeio tem a narração de Xirú Azambuja e dará mais de R$23 mil em prêmios.

Mais de 6 mil pessoas são esperadas pela organização do evento, que tem área de acampamento, de alimentação, feirinhas de comércio campeiro e estacionamento.