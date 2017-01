Trabalhadores aguardam a negociação do piso regional 2017

Representantes das centrais sindicais se reuniram na tarde de quarta-feira, dia 11, com os secretários do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional do Estado, José Reovaldo Oltramari; do Trabalho e Desenvolvimento Social, Ayres Apolinário; e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco.

O encontro, realizado na Secretaria do Planejamento no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), marcou o início das negociações do salário mínimo regional 2017. O governo convidou as entidades empresariais, que não compareceram.

O presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB/RS), Guimar Vidor, apresentou a proposta unificada dos sindicatos. De acordo com cálculos do Dieese, o índice de reajuste solicitado é de 10,45% .

O secretário do Trabalho afirmou que o objetivo do governo do Estado é buscar um consenso entre as partes. Novas reuniões para tratar do tema deverão ser marcadas a partir da próxima semana.

Atualmente, o piso regional está em R$ 1.103,66, e com o reajuste proposto, passaria para R$ 1.219,00. A data base das cinco faixas do mínimo regional é 1º de fevereiro.



Por Mirella Poyastro