Comitiva da Votorantim apresenta projeto das Minas aos deputados Estaduais

Uma comitiva da Votorantim formada pelo o geólogo Samuel Lago, o gerente de relações governamentais, Lucélio de Morais e Leonardo Correia, responsável pela comunicação corporativa, apresentaram o projeto de mineração das Minas do Camaquã, em Caçapava do Sul, aos deputados estadual Edson Brum e Gilberto Capoani (PMDB), na terça-feira, dia 13, na Assembleia Legislativa.



O grupo apresentou os resultados do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima) na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Duas audiências públicas já foram realizadas: uma em Minas do Camaquã e outra em Caçapava do Sul, e outras três em municípios da região, somando o público de 3.200 pessoas. Paralelo a isto, estão sendo desenvolvidos os estudos de engenharia necessários para a segunda etapa do empreendimento, o estudo de pré-viabilidade.



Algumas dúvidas dos deputados foram sanadas no encontro, como a questão da captação de água do Rio Camaquã e descartes. “Precisamos saber do impacto ambiental antes de qualquer manifestação referente ao empreendimento, que, sem dúvidas, economicamente é importante para o nosso Estado”, destacou Brum.



Segundo a comitiva da empresa, o projeto tem como meta 100% de recirculação de água, sem descartes ao meio ambiente. A tendência é que a captação diminua gradualmente, reduzindo a dependência do rio. Já os rejeitos gerados no processo serão espessados e dispostos em pilhas a seco – uma tecnologia inovadora, com custo maior, porém mais segura do ponto de vista ambiental que substitui a tradicional barragem com água.



A energia elétrica do empreendimento virá de uma subestação própria, com uma linha de transmissão a ser construída pela Votorantim Metais Holding. Futuramente, caso haja interesse, essa linha poderá ser utilizada para o abastecimento da região do município de Caçapava do Sul, informaram os profissionais.

Fonte: Impresa ALRS