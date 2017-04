Comitiva de Caçapava está em Porto Alegre em busca de apoio

Nesta quarta-feira, dia 19, acontece na Assembleia Legislativa do Estado, uma audiência pública para debater o projeto da Votorantim em Caçapava do Sul para exploração mineral nas Minas do Camaquã.

Desta forma, nesta terça-feira, dia 18, o Prefeito Giovani Amestoy, o Presidente da Câmara Ricardo Rosso e o Ex-Prefeito Otomar Vivian, foram a Porto Alegre para diversas reuniões em busca de apoio ao projeto e também para defesa do investimento na audiência que começa às 10h, no teatro Dante Barone.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, durante a manhã o Prefeito esteve reunido com deputados do PMDB e a tarde com a bancada do PP. O município em outras oportunidades solicitou apoio a várias bancadas, como a do PDT, PSD e PSDB.