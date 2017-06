Como esta a nossa Caçapava? Cenário 2 – Educação – Economista Harri Goulart Gervásio

Prosseguindo na divulgação e analise dos dados do Idese, da Fundação de Economia e Estatística, período 2007/2014, chegou a hora do exame do bloco Educação.

Neste segmento são considerados os seguintes indicadores: nota da Prova Brasil do 5º. ano de ensino fundamental; nota da Prova Brasil do 9º. ano do ensino fundamental; taxa de matricula no ensino médio e percentual da população adulta com, pelo menos, o ensino fundamental completo.

Em todo o período Caçapava do Sul esteve dentro do nível médio de desenvolvimento no que se refere a educação, sendo o mais baixo de 0,586 em 2007. tendo a partir daí um crescimento gradativo e constante no período.

Enquanto o Estado cresceu 11,16%, Caçapava do Sul aumentou o seu índice em 18,08%. Num primeiro momento os dados parecem significativos e favoráveis, mas quando a comparação é na relação com os demais 497 municípios, os números são bastante diferentes.

Na média do período, Caçapava do Sul ficou na 332º. colocação em relação aos demais. Os melhores resultados foram em 2008(323º.), 2009 (315º.), 2010 (299º.) e 2014 (327º.). Os piores foram em 2007 (341º.), 2011 (347%) 2012 (340º.) e 2013 (366º.).

Destaque para o ano de 2010 que ficou com colocação entre os 300 melhores e no ano de 2013 que ficou entre os 131 piores no que se refere a educação no Rio Grande do Sul. Em relação aos vizinhos, ano de 2014, Santana da Boa Vista foi o destaque positivo, sendo o 209º. município do Estado no quesito educação. Já o pior colocado foi Vila Nova do Sul que ficou na colocação 367º., ou seja entre os 30 priores do Estado.

Dos vizinhos em relação à educação São Sepé ficou em 348º. e Lavras do Sul em 364º. O melhor classificado no bloco educação no Rio Grande do Sul é o município de São Domingos do Sul e o pior é o município de Charrua. O quadro 01 demonstra com clareza o comportamento no tempo da variável estudada. Na próxima edição a apresentação do bloco renda.

Harri Goulart Gervásio

Economista



Painel 505. Ano XI

23.06.2017