Companhia de Patinação é premiada na Copa Mercosul

Equipe de patinação premiada na competição em São Leopoldo

Foto: Divulgação

A Companhia de Danças e Patinação Levittá disputou a Copa Mercosul de Patinação Artística na sexta-feira, dia 10, em São Leopoldo. O evento teve a presença de competidores internacionais e vencedores do Campeonato Sul-Americano de Patinação.

A Copa Mercosul de Patinação Artística é uma competição anual que acontece com o propósito de promover, desenvolver e dar visibilidade a este esporte de alto rendimento.

O evento é organizado pelo Patinart Academia de Patinação, com apoio da Federação Gaúcha de Patinagem (FGP) e Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP).

A Companhia de Caçapava apresentou oito solos e uma coreografia de mini show. Os patinadores solos conquistaram medalhas com um primeiro lugar, dois segundos, um quinto lugar e o mini show sagrou-se vice-campeão com a coreografia “Geórgia”.

Segundo a diretora da Cia, Taciana Morais, no mês de dezembro aLevittá participará de três festivais. Dia 02 em Rosário do Sul, dia 09 em Lavras do Sul e dia 22 em Santiago.