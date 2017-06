Concurso para carreira de diplomata oferece 30 vagas

Itamaraty divulga regras de concurso para diplomata (Foto: Divulgação/MRE)

O Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) do Instituto Rio Branco aceita inscrições até as 18h de 10 de julho. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) oferece 30 vagas para o ingresso na carreira como Terceiros Secretários, sendo duas vagas reservadas para pessoas com deficiência e seis para candidatos negros.

O edital já está disponível no site da instituição e a taxa de inscrição custa R$ 225. A remuneração bruta do cargo será de R$ 16.935,40. O CACD é realizado pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cebraspe/UnB), e as provas serão aplicadas em todas as capitais dos estados e em Brasília.

O certame é composto de três fases, assim como nos anos passados, mas há algumas mudanças, informa o MRE. Este ano, na segunda fase, além da prova discursiva de Língua Portuguesa, haverá também prova discursiva de Língua Inglesa, que, nos anos anteriores, acontecia apenas na terceira fase.

Além disso, as provas de Língua Espanhola e Língua Francesa, que nos três últimos concursos foram provas objetivas, voltam a ser provas discursivas da terceira fase.

O Instituto Rio Branco foi criado em 1945, na esteira das comemorações do centenário de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Desde 1996, o concurso é realizado pelo menos uma vez por ano.

Fonte: Portal Brasil