A presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada da OAB-RS, Beatriz Peruffo, estará presente na subseção de Caçapava do Sul para participar da Conferência Regional de Valorização da Mulher Advogada.



O evento tem como objetivo destacar o papel da mulher no âmbito jurídico, profissional e político, além de abordar as demandas regionais das advogadas. A iniciativa acontece dia 13 de junho, às 19h, no Clube União Caçapavana.



Durante o evento, haverá a realização dos painéis: Campanha de Prevenção e Combate á violência contra a Mulher; Mulher de Ordem; Apresentação das Demandas e Sugestões das Advogadas; Mulheres Advogadas pela Paz no Futebol e Mulheres Advogadas Palestrantes.



A inscrição pode ser feita através do site http://portaldoaluno.oabrs.org.br. O valor é um quilo de alimento não perecível, que deve ser entregue no evento na hora do credenciamento.



No local também serão recebidas doação de itens de higiene pessoal e produtos de beleza para as mulheres vítimas de violência. O evento é aberto para o público em geral.