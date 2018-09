É só escanear a imagem no jornal impresso ou capa publicada abaixo (labirinto) com um leitor de QR Code, do seu smartphone. Se não tiver o aplicativo, basta baixar qualquer leitor de QR Code, de graça, na Apple Store ou Google Play.



Essa é a primeira vez que um veículo jornalístico impresso de Caçapava usa código gráfico para apresentar conteúdo adicional.Você vai se surpreender!

QR Code

Os QR Code, ou Código QR (Quick Response – resposta rápida) são pequenos códigos que podem armazenar informações variadas e serem lidos por dispositivos móveis que possuam um app para leitura. É um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica.