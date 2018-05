A Associação Comercial e Industrial de Caçapava (ACIC), com apoio do Sebrae, UFSM, Unipampa e Ageotur Caçapava, realizou o evento “Construindo o futuro de Caçapava”, na quinta-feira, dia 03, no Salão de Atos da ACIC.

Na abertura do evento as representantes do Sebrae, Amanda Hoffman e Ana Paula Preussler, traçaram o Perfil Turístico e Projetos Estratégicos.

O geólogo e professor da UFSM, André Borba apresentou o projeto Geopark. Também foi apresentada a Associação para o Desenvolvimento do Geoturismo em Caçapava (Ageotur).

Diretoria Executiva da Ageotur

Presidente – Ciro Chaves

Vice-Presidente – Cassius Poglia

Secretária – Ana Paula Corrêa

Vice-Secretária – Jackeline Moreira

Tesoureiro – Luiz Carlos Araldi

Vice – Tesoureiro – Rita Freitas

Conselho Fiscal

Efetivos

Patrícia Ferreira, Renata Miranda e Neli Abascal

Suplentes

Eraldo Vasconcelos, Carlo Guterres e Dulcina Schievelbein

Conselho Científico

Efetivos

André Weissheimer de Borba, Felipe Guadagnin e Vinícius Matté

Suplentes

Maria Alice Garcia, Jaíne Xavier e Lucas Osório