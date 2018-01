Contemplados na campanha CDL 50 anos, 50 prêmios

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Caçapava do Sul encerrou a campanha “CDL 50 anos, 50 prêmios” no dia 27 de dezembro, com a realização do último sorteio relacionado ao Natal. Durante o ano foram realizados seis sorteios em datas comemorativas que alavancam as vendas do comércio na cidade: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. No mês de dezembro foram feitos dois sorteios, no dia 8 e no dia 27, encerrando a campanha. A entrega dos prêmios será realizada no mês de janeiro.



Na campanha do Dia das Mães foram sorteados os prêmios: multiprocessador; microondas; forno elétrico e dois books fotográficos de 15 fotos em estúdio. No dia dos namorados, os casais foram contemplados com cinco jantares. O dia dos pais foi de velocidade e adrenalina, com cinco viagens para Stock Car em Viamão, incluso almoço e ingressos.

Para a criançada, os prêmios foram: duas bicicletas e um smartphone. E para o Natal, muitos presentes: duas TV 39’, duas TV 24’, dois home theater, uma churrasqueira elétrica, um refrigerador, uma cadeira do papai, um ar condicionado, uma cadeira da mamãe, um gazebo, uma mesa de churrasco, um jogo de quarto, sendo uma cama box e um roupeiro de seis portas; um balcão para banheiro, um sofá retrátil de três lugares, um fogão e quinze vale compras no valor de R$ 200,00.

Além disso, durante o ano, a CDL promoveu campanhas sociais, aproximando a populalção da entidade. Na Páscoa foi realizado um trabalho junto as escolas, e a diretoria entregou chocolates aos estudantes que se destacaram. Três cestas de café da manhã foram entregues às mães que participaram da campanha promovida nas redes sociais. Dois pais foram sorteados para acompanhar a Stock Car e, para encerrar o ano, a CDL ofereceu o almoço durante as atividades do Natal Branco Lúmen.

Confira todos os ganhadores do ano da campanha “CDL 50 anos, 50 prêmios”:

Dia das Mães

Book fotográfico: Célia Osório Teixeira, comprou na loja RM da Silveira

Book fotográfico: Elaine Santos Rosa, comprou na loja Supermercado Minuano

Microondas: Ilizete Maria Alves, comprou na loja Sapatus

Multiprocessador: Saul, comprou no Posto da Terra em Lavras do Sul

Forno Elétrico: Luciane Morais, comprou na Casa Ceny

Dia dos Namorados

Natanael Lopes, comprou na Deltasul;

Suelin Linhares, comprou na Cia Moda Jovem;

Daniela Mota, comprou na Sapatus;

Lucia Helena Peres Marques, comprou na Casa Cruzeiro;

Claudia Rocha, comprou na Soprovet, em Lavras do Sul;

Dia dos Pais

Marcia Fortes Lima, comprou no Mercado Center;

Mario Peixoto, comprou no Supermercado Minuano;

Ivo Dotto, comprou na Casa Cruzeiro;

Valdomiro Barcelos Azevedo, comprou no Amigão da Construção;

Rita Mara Soares Munhóz Pereira, comprou na Soprovet em Lavras do Sul

Dia da Criança

Maria Isabel Luiz, comprou na Casa Tigre e ganhou um smartphone;

Alessandro Silva, comprou na Komaco e ganhou uma bicicleta;

Tamara C. Monteiro, comprou na loja Movesul e ganhou uma bicicleta;

Natal – Primeiro sorteio – 8/12

Gazebo: Vanessa Soares Lucas, comprou na Soprovet, em Lavras do Sul;

Home Theater: Evaldo, comprou na Vitória Materiais de Construção;

Vale compra: Leones Leão, comprou na Komaco;

Vale compra: Jovani Santos, comprou na Real;

Vale compra: Marcelo Fornier, comprou na Cia Moda Jovem;

Vale compra: Adriani Loreto, comprou na Bem Me Quer;

Vale compra: Izabel Abreu, comprou na Casa Tigre.

Natal – Segundo Sorteio – 27/12

TV 39″ – Solange Otaran, comprou na Real;

TV 39″ – Gislaine dos Santos, comprou na Soprovet, em Lavras do Sul;

TV 24″ – Karen R., comprou na João e Maria;

TV 24″ – Cleia Santos, comprou na Casa Tigre;

Jogo de Quarto – Zilda, comprou no Posto da Terra, em Lavras do Sul;

Mesa de Churrasco – Lucia Medeiros, comprou na Uzze Modas;

Cadeira da Mamãe – Deise Torres, comprou na Otica Magic, em Lavras do Sul;

Churrasqueira Elétrica – Luciane da Silva Souza, comprou na Casanova Móveis;

Ar Condicionado – Dorvalino Fagundees, comprou na Casa Tigre;

Cadeira do Papai – Wesley Gonçalves da Rosa, comprou no Supermercado Center;

Geladeira – Rosemari Werleng, comprou na Casanova Móveis;

Home Theater – Carlos Henrique Sena, comprou na Tempo Moda Jovem;

Balcão para banheiro – Roberto Zamberlan, comprou na Couro e Cia;

Sofá retrátil – Caroline Forgiarini, comprou na Casa do Esporte;

Fogão – Verena Medeiros da Rosa, comprou no Supermercado Minuano;

Vale compra – Luciana Luiz dos Santos, comprou na RM da Silveira;

Vale compra – Edi Bitencourt, comprou na Ótica Lider;

Vale compra – Ketlin Martins, comprou na Soprovet, em Lavras do Sul;

Vale compra – José Alter Dutra, comprou na RM da Silveira;

Vale compra – Daniel Rodrigues, comprou no Supermercado Center;

Vale compra – Felipe Machado, comprou no Amigão da Construção;

Vale compra – Marry Dorneles, comprou na Farmácia Guaritas;

Vale compra – Franciele Casanova, comprou na Uzze Modas;

Vale compra – José Greci Dorneles, comprou no Amigão da Construção;

Vale compra – Rejane da Silva, comprou na Sapatu’s.

Empresa sorteada

TV 43″ – Comercial Mônego

Vendedores sorteados

Vale compra – Lizélia, trabalha na Casa Ceny;

Vale compra – Marli, trabalha na Casanova Móveis;

Vale compra – Ibanez, trabalha na Vitória Materiais de Construção;

Vale compra – Sonia, trabalha na Casa Tigre;

Vale compra – Aline, trabalha na Soprovet.

Assessoria de Imprensa CDL

Caçapava do Sul – Lavras do Sul