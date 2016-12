Coral Infanto Juvenil se apresenta na Cantata Natalina do União

O Coral Municipal Infanto Juvenil, sempre integrado às festividades natalinas em Caçapava do Sul, dá voz e melodias no mês de dezembro.



Nos últimos dois meses o coral dedicou-se a ensaiar intensamente as músicas com temas natalinos. Neste mês sempre cumpre uma vasta programação.



Os pedidos para apresentações são muitos. Missas, escolas e entidades aguardam a presença do coral. Um roteiro que nunca é esquecido é cantar no Lar do Idoso Rosinha Borges, ASCAI e no Hospital, sempre levando muita emoção a quem assiste.



Os coralistas aprendem, também, o valor de sua presença, que cantar é momento para se levar alegria a outras pessoas que tanto necessitam de carinho e amor.



Neste mês, a diretoria do Coral prontificou-se mais uma vez a um ato de solidariedade. Recolheu boa quantidade de donativos, que foram destinadas às duas entidades que acolhem idosos na nossa cidade.



Na sexta-feira, dia 9, como de costume, a criançada foi agraciada com uma rodada de sorvete, como incentivo a continuarem cantando e encantando. E a mensagem primeira é sempre de amor e renovação da vida a todos os caçapavanos, com inspiração no nascimento de Jesus.



O Prof. Luiz Hugo Burin, regente do coral diz que, ao todo, dez apresentações serão realizadas neste mês. Um momento todo especial será a 5ª Cantata Natalina, promovida pelo Clube União Caçapavana e Rotary Club, no dia 20, terça-feira, às 21hs, em frente ao clube.



O evento contará também com a participação do Coral Municipal Caçapavano. No dia 24 haverá a culminância, com a tradicional Missa do Galo às 20hs, na Igreja Matriz. Feliz Natal a todos, é o desejo do Coral Municipal Infanto Juvenil.