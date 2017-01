Corpo encontrado em Cachoeira é de Laercio, afirma Polícia

(Foto: Arquivo/Facebook)

A 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul confirmou na tarde desta segunda-feira, dia 30, que o corpo encontrado no Arroio Pedro Paulo, na BR 290, interior de Cachoeira do Sul, é o do caçapavano Laercio Fonseca Anunciação, que estava desaparecido.

O cadáver foi encontrado na sexta-feira, dia 27. com sinais de violência, ferimentos na cabeça que estava num saco plástico e com as mãos amarradas. A Polícia vai investir o crime.