A Corsan dará ordem de início, nesta quinta-feira (4), para as obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Bacia 4, em Caçapava do Sul. O ato de ordem de início ocorrerá às 11h, na Unipampa.

Serão investidos R$ 6.813.804,66, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. As obras serão executadas pela empresa Habitark Engenharia Ltda.

Serviço

O que: ordem de início de obras de esgotamento sanitário em Caçapava do Sul

Quando: quinta-feira (4), às 11h

Onde: Unipampa (av. Pedro Anunciação, 111, Vila Batista)