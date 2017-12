Corsan informa que faltará água toda quinta-feira

Atenção comunidade de Caçapava do Sul, em decorrência de serviço pré-programado, na Estação de Tratamento de Água de Caçapava do Sul, no dia 21/12/2017(quinta-feira), por volta das 09h30min da manhã, será realizado serviço de troca de transformador da subestação da instalação, que ocasionará o desligamento dos motores e recalques.

O desabastecimento de toda localidade durante a manhã e tarde do dia 21/12/2017, o acionamento dos motores e recalques deverá ser retomado por volta das 14hs, e assim a produção voltará ao normal, tendo o abastecimento somente normalizado no dia 22/12/2017 por volta das 12hs. Poderá haver na retomada do abastecimento oscilações na pressão da água e a normalização do abastecimento deverá ser gradual durante o período.

Durante o período de retomada de abastecimento recomendamos que seja utilizado o abastecimento somente para uso humano e animal, sendo não recomendado o uso para lavagem de carros e/ou calçadas, ou algo de uso não doméstico. Importante ressaltar que em algumas ocasiões, em decorrência de imprevistos na execução do serviço que é de alta complexidade, a previsão de normalização do abastecimento pode sofrer alterações.

Compreendemos que houve um grande desabastecimento no município no último final de semana, em decorrência do temporal que atingiu fortemente a região da Estação de Bombeamento de Água da Barragem da Fonte do Mato, porém essa importante obra que será realizada no dia 21/12/2017, está programada há mais de 60 dias, e será de extrema importância no futuro próximo para o abastecimento de água da cidade. Contamos com a compreensão da população.

CORSAN- Companhia Riograndense de Saneamento

Unidade de Saneamento de Caçapava do Sul

Superintendência Regional Pampa