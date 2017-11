Corsan lança programa de negociação de dívidas

Clientes poderão assinar contrato de adesão na agência da companhia

Foto: Reprodução/Google Maps

A Corsan lançou na terça-feira, dia 14, um programa de negociação de dívidas. É uma oportunidade para os usuários com débitos vencidos até 12 de novembro de 2016 regularizarem a sua situação.

São oferecidas duas opções: pagamento à vista, com desconto de 99% sobre juros e multas; ou parcelamentos facilitados, com desconto de 50% sobre juros e multas e isenção de juros de parcelamento.

A adesão se dá mediante o pagamento à vista das faturas participantes do programa ou, nos casos de parcelamento, com a assinatura do contrato correspondente.

Os clientes podem aderir ao programa até 29 de dezembro de 2017. Para mais informações, entre em contato com o Corsan 24 Horas (no telefone 0800.646.6444) ou dirija-se à agência local na rua 15 de Novembro, 703.