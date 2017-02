Corte do Carnaval será escolhida através de votação na internet

A Secretaria de Turismo e Cultura divulgou a relação das candidatas a Corte do Carnaval 2017. Sete candidatas representantes de escolas de samba e blocos disputarão os títulos.

Na categoria infantil, Larissa dos Santos (Unidos da Vila Sul) e Manoela Marques Pereira (Unidos da Vila Sul) estão na disputa. Na categoria uuvenil, Isadora Moraes Alves foi a única inscrita e na categoria adulta, Eronilda Rodrigues (Leões da Fiel), Karine de Bairros (Estrela do Mar), Sofia de Oliveira Batista (Unidos do Tubão) e Mayara Brito Moreira (Hoje Tem) disputam o título.

Todas as candidatas terão um vídeo de apresentação para mostrar que “tem samba no pé”. A direção artística é do carnavalesco Omar Fernandes. Para ressaltar a beleza das candidatas, o Salão Sereia do Sol proporcionou um dia de beleza.

O concurso este ano terá votação online. O link dos vídeos será disponibilizado no site www.cacapava.rs.gov.br e no Facebook da Prefeitura.