Criminosos explodem duas agências bancárias em São Sepé

Na madrugada deste sábado, dia 24, as agências do Banco do Brasil e Sicredi de São Sepé, foram explodidas por criminosos. A polícia suspeita é que os ladrões tenham levado o dinheiro, mas a quantia não foi revelada.

Segundo testemunhas, a ação teve participação de cerca de oito bandidos que estavam em uma caminhonete e outros veículos. No momento do crime, os bandidos fizeram um cordão humano com cerca de 20 pessoas.

Os assaltantes fizeram vários disparos de arma de fogo e estavam portando fuzis. Um funcionário de um trailer de lanches levou um tiro no braço e outros dois reféns foram atingidos por estilhaços. Um brigadiano foi baleado em uma das pernas, Eles foram transferidos para o Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo e Universitário em Santa Maria.

De acordo com a Brigada Militar (BM), os criminosos fugiram levando dois reféns. Eles foram liberados, sem ferimentos, em um posto de combustíveis em Caçapava. A polícia realiza buscas aos bandidos na região.