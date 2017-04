Cris Pereira apresenta o Stand Up Bagual do Gaudêncio

O bagual Gaudêncio é como aquele seu parente mais grosso que dedo destroncado. Chucro. O típico morador do interior e, no caso gaúcho, um tradicionalista ferrenho. Ele chega se espraiando pelo palco, se sentindo mais em casa do que sogra chata. Tááá loooco!

Stand Up Bagual do Gaudêncio, este é o show que o humorista Cris Pereira apresenta em Caçapava do Sul, no sábado, dia 22, às 20h30, no Clube União Caçapavana.

O ingresso antecipado a R$ 30,00 (50% de desconto para público em geral, estudantes, idosos e pessoa com deficiência) pode ser comprado na Rede Vivo de Supermercados. No dia e local da apresentação a partir das 20h custará R$ 60,00, se houver, devido a capacidade máxima de lotação.

O espetáculo é uma promoção da Rádio Caçapava com apoio do jornal Gazeta de Caçapava. Mais informações pelo telefone (51) 9 9953 2992, sites www.ocrispereira.com e www.artistaria.com.br e evento no Facebook.

A realização é da Artistaria Produtora de Humor. A classificação é 14 anos.

18.04.2017