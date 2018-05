Não esquecendo as artes, louvados os músicos, compositores, cantores e instrumentistas que alegram nossas horas e nos emocionam. Bem como os escritores, poetas, cronistas, romancistas e historiadores que despertam nossos melhores sentimentos humanos, e aos jornalistas e comunicadores ligando-nos no tempo e no espaço a toda a humanidade. E aos artistas do palco e oficinas de onde saem as obras de arte.