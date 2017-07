Crônica do Dia a Dia – Foi na festa do Divino – Anna Zoé Cavalheiro

Ah! Tempos bons aqueles!



Chegava o fim de maio, começo de junho, a cidade se animava. Quantas casas de fazendeiros, antes fechadas, agora se abriam para a rua, numa azáfama de arrumação, risos, providências.



Eram as donas de casa tratando de combater o pó sobre os móveis e deixando o sol entrar e acabar com o cheiro de mofo. Os donos descarregando a camionete com mantas de carne, aipim, abóbora, laranjas. As meninas dirigiam-se logo à costureira para provar os vestidos. Os rapazes tomavam o rumo do barbeiro e do alfaiate.



Debaixo da porta, a correspondência atrasada. A maioria, convites para mordomos, pedidos de oferta para os leilões e quermesses.



Primeiro, a alvorada festiva. Sinos badalando, foguetes assustando os cachorros, a banda rompendo em acordes. Os capitães de mastro é que ofereciam o primeiro churrasco.



De dia, senhoras e senhoritas da comissão da festa batiam de porta em porta com as bandeiras do Divino. Bem acolhidas! Era a fé, o amor, a alegria entrando nos lares, saudando as famílias. Velhos sorriam lembrando seu tempo passado, revivido na Festa. Jovens alvoroçavam-se na expectativa das confraternizações da Paróquia.



À noite, a igreja iluminada, cheia de flores e fitas, recebia os paroquianos da cidade e do interior. Ladainhas ecoavam pelos espaços das abóbadas. Perfumes variados misturavam-se ao cheiro gostoso do incenso.



A igreja ficava pequena para tanta gente. Depois da novena aquela multidão seguia os festeiros com as bandeiras, a banda, o fogueteiro, pela cidade, até o salão da festa.



Aí começava a quermesse; a roda da fortuna premiando galinha assada aos vencedores. Pescaria, sorteios diversos, concursos, música… E aquela confraternização alegre de gente que se quer bem e se sente à vontade junto.

Ah! Naqueles tempos, a s mamães vigiavam as meninas. Mas seu olhar bondoso fingia não ver o “flirt” de sua filhinha com aquele rapazinho simpático. Era o amor chegando, devagarinho…



Quanto moço tímido teve na Festa do Divino a primeira oportunidade de declarar-se à jovem de seus sonhos. É verdade. Para isso contribuíam os “telegramas”, mensagens anônimas, na maioria das vezes – pelo menos para iniciar – que algumas meninas nomeadas “telegrafistas” se encarregavam de levar e trazer.



Havia também um programa de dedicatórias. A mocinha ruborizava-se quando ouvia seu nome irradiado pelo alto-falante: “Alô, alô, senhorita Clarice, seu admirador dedica-lhe com muito amor a música Céu Cor de Rosa”. As amigas vibravam. E quando o telegrama continha palavras românticas, que emoção!



Ontem passei na rua por aquele senhor respeitável, de cabelos grisalhos. Então me lembrei: eu estava com a Clarice de seus sonhos, naquela distante Festa do Divino. Ela recebeu um telegrama tímido, mas amoroso. Olhamos à volta, e foi o olhar dele que o denunciou.



Hoje eles são um casal feliz, com filhos bem criados e muitos netinhos. Tudo por amor e graça do Divino Espírito Santo e sua Festa.

Anna Zoé Cavalheiro