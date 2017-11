Crônica do Dia a Dia – Quem diria? – Anna Zoé Cavalheiro

Quando li “Admirável Mundo Novo”, escrito em 1931 por Aldous Huxley, nunca imaginei que chegaríamos ao que está acontecendo agora. Bebês de proveta, robôs substituindo a mão humana, Inteligência Artificial… Carl Rohde, holandês, famoso antropólogo e sociólogo convidado para a Feia do Livro de Porto Alegre, cita ainda o capacete capaz de tornar mais inteligente a pessoa. É possível?



O fato é que a tecnologia moderna possibilita descobrir qualquer tipo de doença grave de um bebê ainda no embrião. E para muito breve espera-se poder alterar algum gene errado para que a criança nasça perfeita.



No livro citado, as pessoas eram controladas por um grande computador que programava desde o sexo até o grau de inteligência dos bebês e suas futuras posições no mundo do trabalho e da escala social. Era só combinar os elementos na fertilização para que resultassem ou líderes, os inteligentes, ou operários, os menos dotados.



Vendo agora o desenvolvimento dos computadores, smartphones, Internet; os aplicativos que surgem todos os dias cada vez mais avançados, não sei aonde isso vai dar.



Dá para chamar um táxi, por aplicativo, localizar o endereço por GPS, fazer reuniões importantes pela Internet. Verdade seja dita: é um mundo novo.



Antigos leitores de jornais agora leem as notícias mais avançadas no celular. Neste, um aplicativo permite ver o movimento de aviões em todos os aeroportos do mundo. De onde estão saindo, para onde vão…



Um dia destes, não deu teto para a aterrissagem em Porto Alegre. Foi possível ver, no celular, quando o avião voltou para Florianópolis e lá ficou até que o céu se abrisse. Que maravilha!



Mas às vezes, diante de tantas novidades eletrônicas, são os pássaros que causam imprevistos – até acidentes fatais – indo de encontro às aeronaves. A natureza não perde o seu poder.



Há pensadores otimistas que acreditam que a vida e o mundo vão melhorar com esse progresso. As pessoas, nas redes sociais, podem ficar a par do que está acontecendo em qualquer parte do mundo. E serem capazes de planejar seus negócios e a sua vida de acordo com as tendências que estão surgindo.

Onde fica a educação neste contexto? Os professores precisam de constantes atualizações para saciar a fome de saber de seus alunos. Ou para despertar o interesse dos indiferentes, que detestam ficar presos em uma sala de aula.



Da maneira como a educação vem sendo tratada em nosso país, professores mal pagos, escolas em ruínas, violência acontecendo dentro e fora, greves .. E as verbas cada vez mais escassas para a área, o que esperar?



A Internet tem o dom de desvendar segredos. As redes sociais escancaram a vida íntima das pessoas, causando desenganos e tragédias passionais e escândalos no mundo dos negócios e na política.

A transparência prometida pelos candidatos tem sido o que mais cumpriram. Mas, de que está adiantando, quando os deletados continuam com a cara de sempre?



Anna Zoé Cavalheiro