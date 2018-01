Crônica do Dia a Dia – Tia Neusa – Anna Zoé Cavalheiro

Janeiro foi há mais tempo um mês cheio de comemorações de aniversário na família. Meu pai e três tias, irmãs dele eram deste mês. A festa com uma mesa de chá, torta doce confeitada e salgadinhos, reunia os familiares em carinhosa manifestação e entrega de presentes. Coisa modesta.

Neste ano, lembramos especialmente a Tia Neusa, que completaria um século de vida no dia 4. Comemoração “in memorian”.

Há pessoas que nascem para serem figurantes, ocupando um segundo plano, voluntária ou involuntariamente na sua trajetória neste mundo. Servindo como coadjuvantes para outras que ocupam, ou tentam ocupar, os melhores lugares, os papéis centrais.

O segredo da felicidade está em aceitar o papel que lhe coube, ou que escolheu para si, por mérito ou vocação.

Tia Neusa escolheu servir. Nascida na primeira metade do século XX, como mulher, era natural que não tivesse exercido uma profissão fora do lar. Coisa rara para as mulheres de então. Mas, dentro de seu papel, ela se dedicou inteiramente às lides domésticas e aos cuidados para com os mais velhos e as crianças da família.

Tive a sorte de tê-la ao meu lado cuidando de meus filhos desde o seu nascimento, sua infância, adolescência e idade adulta. Substituindo-me enquanto eu trabalhava, ou fazia novos cursos, viagens para comparecer a seminários, congressos e treinamentos ligados à minha profissão. Acompanhando-me nas noites em claro pelas doenças próprias da infância. Consolando-os e tratando de suas feridas nos acidentes das brincadeiras. Ou nas madrugadas insones à espera dos nossos adolescentes em suas festinhas de jovens. Na juventude deles, fazendo novenas à N. Sra, Desatadora dos Nós, ou acompanhando pela TV missas na Basílica do Pai Eterno, para que seus pequenos não se perdessem nos caminhos da vida.

Acredito que foi por inspiração do Espírito Santo que minha mãe me soprou este conselho: Convida a Neusa para morar contigo para te ajudar a criar teu filho. Minha mãe, tão piedosa, era sempre atendida em suas preces.

Naquela ocasião fui morar em Porto Alegre, e trabalhando em dois turnos, passava a maior parte do dia fora de casa. Minhas colegas me invejavam ao ver as fotos de meu primogênito, tão gordinho e saudável. Algumas tinham filhos da mesma idade em creches, todo o dia. Eram magrinhos, enfastiados… Ah, se tivéssemos uma tia Neusa, diziam.

Tia Neusa suportou ao meu lado muitas crises domésticas que podiam tê-la afastado se não fosse tão afeiçoada aos meus filhos e à sua vocação de ajudar.

Houve momentos em que notei que os meninos eram mais apegados a ela do que a mim. Não tive ciúmes, achei até bom que eles lhe retribuíssem toda aquela dedicação e carinho.

Tivemos a sorte de tê-la conosco até o fim de sua vida, aos noventa e dois anos. Foi a nossa vez de cuidá-la e dar-lhe toda a atenção e carinho que merecia.

Tias como a Tia Neusa, será que ainda existem?

Anna Zoé Cavalheiro