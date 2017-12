Crônica do Dia a Dia – Um Natal à luz de velas – Maria Augusta S. Alves

Em nossa casa moravam dez pessoas, e um muro baixinho a separava da residência de nossos queridos Velhinhos. Ali, nas férias de verão, se hospedavam o mano Geraldo, que era professor universitário, com a esposa e os três filhos. Era tudo como se fosse uma só família. As crianças regulavam de idade e brincavam nos pátios na maior cordialidade.

Há muitos anos atrás – e parece que foi ontem – tivemos um Natal com as luzes apagadas repentinamente. E não foi culpa da CEEE daqueles tempos, mas da arte de dois pirralhos da família.

Nélio e meu mano terminavam de instalar as luzes no pinheiro, bem alto, no jardinzinho da frente da casa.