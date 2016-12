Crônicas do Dia a Dia – Um amigo secreto diferente – Maria Augusta e Anna Zoé

É um ônibus comum, destes que circulam pelas ruas de Porto Alegre.

No horário das oito e lá pelas dezessete e trinta, recebe como passageiras muitas domésticas que trabalham ali naquele bairro. Sempre os mesmos o motorista e o cobrador naquele percurso.



As pessoas, ao longo do ano, vão-se conhecendo bem e se identificam quase como uma família.



Muitas vezes embarcam aborrecidas, deixando filhos com febre ou outros problemas caseiros. Mas o sorriso com que são recebidas e o coro de “bom dia” já vai aquecendo seus corações. No trajeto, algumas novidades, piadas, troca de confidências envolvendo também os funcionários do ônibus. Cada um tem um palpite para dar.

Então, esta convivência diária vai formando e fortalecendo laços de amizade.

Este ano resolveram avançar mais e fazer uma brincadeira de “Amigo Secreto”. Uma delas fez os papeizinhos com os nomes, e houve o sorteio, em meio a muitas risadas.

Cercado de mistérios e adivinhações, o que tornou as idas e vindas mais divertidas.

Até que foi marcado o local do encontro e das revelações. Um restaurante acessível a todos. Totalidade das presenças. Um encontro de amigos, momentos merecidos de lazer.



Surpresas, equívocos na pessoa que pensavam ser o seu amigo. Foi tão contagiante aquele momento ali vivido que resolveram espichar a companhia de todos num barzinho, até mais tarde.



Cristina, que já pertence à nossa família, foi que me contou tudo isso. Seu amigo foi o cobrador, que ganhou uma camiseta e uma caixa de bombons. E do motorista recebeu uma caixinha com um colar de pérolas e uns brincos. Segredo foi bem guardado.



Achei linda esta confraternização diária.



Todos chegam sorridentes aos seus postos, embalados pela solidariedade e pelo calor humano que os incentivam.



E o ônibus, seguindo pelas ruas, transformou-se num tapete mágico e voador.



Maria Augusta S. Alves