Conversando, certa noite, com uma jovem, ela se surpreendeu quando eu disse, olhando a lua crescente: “Lua deitada, marinheiro de pé”.



Então, resolvi buscar na memória outros ditados que aprendi desde a minha infância, que faziam parte dos conhecimentos empíricos dos homens do campo. Que, olhando o céu, ou sentindo a direção e intensidade do vento, sabiam o que estava por vir.



“Céu pedrento, chuva ou vento”. Era só esperar que uma ou outra coisa prevista acontecia. Mais certo que as previsões dos meteorologistas de nossos dias. Que me perdoem, não é culpa deles, o tempo anda tão volúvel!

Atualmente, com a vida atribulada que levamos, pouca gente tem tempo para olhar o céu e prever o comportamento do clima. A não ser quando as nuvens carregadas se dirigem para certo ponto cardeal. Aqui no município, fica a sudoeste, segundo minha mãe nos ensinou. Nunca falhou até agora. É sinal de chuva para nós.



As mensagens que recebemos todo dia pelas redes sociais estão redescobrindo e comunicando tantos ditados esquecidos que nos fazem bem à alma. São votos de felicidade, de paz e de amor. Pela manhã e à noite, elas nos acompanham como uma aura protetora contra todos os insucessos.



Sinto que há, no meio de tanta violência em toda parte, um cantinho intocado pelo mal, onde pessoas que só desejam o bem para a humanidade: são a garantia de que nem tudo está perdido, ainda há salvação para o mundo.

“Guarda tua espada, Pedro! Quem com ferro fere, com ferro será ferido”. Descobri ontem que esse dito foi do próprio Cristo quando os soldados o prenderam, e Pedro cortou a orelha de um deles.



Conheci na mesma ocasião outro pensamento contra a violência: “Em casa de valentão, não cresce picumã”.



Para os menores de 70 anos, vale explicar que picumã era uma grossa camada de fuligem que se formava nas casas de fogão a lenha. Levava anos para cobrir telhados e paredes. Mas o valentão, de faca na bota, não chegava a vê-lo, porque morria antes em alguma luta.



E agora que o país está dividido ao meio, devido aos adeptos de uma ou outra corrente política, é de pensar que não vale a pena brigarem irmãos e amigos por conta da escolha de seu candidato. Os políticos passam, os governos se sucedem, as ideologias mudam, só o que fica é a amizade, a união entre as pessoas de nosso convívio familiar e social.. Estamos no mesmo barco, almejamos o mesmo bem para o nosso povo e para o Brasil. Que cada um faça a sua parte, da melhor forma possível para que reine a paz e a justiça e delas venha o progresso que tanto almejamos.

“Que a linguagem do coração e do diálogo prevaleça sempre sobre a linguagem das armas.”

Anna Zoé Cavalheiro