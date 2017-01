Cultura e Turismo apresenta plano do Carnaval 2017

O Secretário de Cultura e Turismo, Leandro Bazotti, acompanhado do Prefeito, Giovani Amestoy, apresentou o plano de Carnaval deste ano na Câmara de Vereadores.

Recebidos pelo vice-presidente do Legislativo, Marquinhos Vivian e pelos vereadores Jerre Alex Vargas, Luís Fernando Torres (Boca), Márcia Gervásio, Mariano Teixeira, Paulo Pereira, Silvio Tolfo e Zilmar Oliveira (Mano), eles mostraram o orçamento de contratação para o evento e o retorno financeiro que o investimento trará ao município.

“Dentro do proposto pelo Prefeito, de redução de 40% do valor gasto no ano passado (R$165 mil), este ano conseguimos reduzir o valor para R$99.750,00, com todos os itens e o mesmo padrão do ano anterior e com maior número de seguranças. Além de que, o investimento desta festa prevê um retorno de R$150 mil reais ao município”, explicou Leandro.

O prefeito disse que desde o ano passado as pessoas questionam sobre o evento.

Solicitei ao Secretário que fosse feita a redução do valor, mas que se mantivesse a qualidade da festa, que faz parte da Cultura Brasileira e que muitos que não têm a oportunidade de viajar neste período terão a oportunidade de se divertir com a família no nosso município, além de que, as empresas, artistas e contratações são locais, o que gera emprego e renda para a nossa cidade”.

O Secretário frisou que será feito em todos os eventos estimativa de retorno financeiro ao município e que a pasta está dialogando com todas as entidades para a profissionalização delas, que deverão criar CNPJ para a captação de recursos via leis de incentivos à Cultura.

“A verba existe, mas é preciso profissionalizar estas entidades para que se busque o recurso. Nós daremos o suporte técnico para todos e cabe ao Executivo fornecer os recursos básicos do evento em si. Agradeço novamente a presença do prefeito e do secretário na apresentação deste plano de ação do Carnaval e aguardamos a entrada do projeto, por uma questão legal nesta Casa para encaminharmos às comissões e que possamos votar com tranquilidade na próxima sessão”, falou Marquinho.

Os vereadores Caio Casanova e Sidnei Menezes Pirola (afastado por motivos de saúde) não participaram da reunião. O presidente do Legislativo, Ricardo Rosso, estava em viagem.