Alcy Cheuiche completa duas décadas de oficinas literárias

Para celebrar, o escritor abrirá nova turma em uma oficina voltada à criação de contos

O escritor Alcy Cheuiche está completando 20 anos ministrando oficinas literárias e, para comemorar, abriu inscrições para uma nova turma da Oficina de Criação de Contos. As aulas iniciam no dia 24 de junho e serão ministradas às sextas-feiras, das 17h às 19h, de forma on-line (via Zoom). O curso tem duração de seis meses e resultará na publicação de um livro coletivo de contos.

“Incrível. A gente fecha e abre os olhos e se passaram vinte anos”, comentou o escritor sobre a marca atingida. “Em 2002, comecei a dar aulas em minha flamante Oficina de Criação Literária Alcy Cheuiche. O convite veio da Faculdade de Jornalismo da URCAMP – Universidade da Região da Campanha, com sede em Bagé. Seu diretor, o jornalista e advogado Orlando Brasil, foi o primeiro a matricular-se. E abrimos também inscrições no campus de Caçapava, onde o primeiro matriculado foi o escritor Remaldo Cassol. No final do ano, em duas belíssimas cerimônias nas duas cidades, lançamos os livros de contos: Estórias e Lendas de Bagé e Estórias e Lendas de Caçapava do Sul”, recorda Cheuiche.

Dentre os tópicos abordados durante os encontros, destacam-se a construção do texto com vista no equilíbrio dos três elementos essenciais (personagens, ambiente e ação), o foco narrativo, o uso correto do tempo verbal e o discurso direto e indireto. A proposta das oficinas é dialogar com um público abrangente, interessado em despertar e ordenar o seu processo criativo, aprimorando sua comunicação escrita e oral.

Maiores informações e inscrições com Zilah Cheuiche, pelo telefone (55) 99686-0528.

Texto: Simone Lersh/Ascom Alcy Cheuiche – adaptado

Foto: Ariane Severo