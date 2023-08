Anna Zoé Cavalheiro lança “Vai passar”: confira os registros do evento

A colunista da Gazeta, Anna Zoé Cavalheiro, lançou no sábado (05), na Casa de Cultura Juarez Teixeira, Vai passar, seu novo livro. A obra reúne 50 crônicas escritas no contexto da pandemia, refletindo a vivência do período. O evento teve duas horas de duração e permaneceu lotado durante todo o tempo. Confira alguns registros:

Vai passar está à venda por R$ 40,00 na Dielo Produtora de Alimentos, na Komaco Materiais de Construção e na CCJT. Na quarta-feira (09), às 16h, será a vez de Porto Alegre receber o lançamento da obra, no Bistrô Dom Cafellone (Avenida Iguassu, 418 – Petrópolis). A partir desta data, o livro também estará à venda no local.

Fotos: Liège Alves/Divulgação