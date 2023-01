Atividades da Banda Municipal em 2022

A Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo é uma entidade privada sem fins lucrativos e iniciou suas atividades em 10 de janeiro de 2007, integrada por 35 alunos, com o objetivo de oferecer oportunidade a todos os caçapavanos, independente de idade. A entidade conta atualmente com 50 integrantes, e no ano de 2022 comemorou seus 15 anos de atividades ininterruptas, com alunos de 07 a 79 anos de idade, residentes no Centro e em diversos bairros da cidade. As aulas teóricas e técnicas são aplicadas três vezes por semana, em sala junto ao Ginásio Melão, cedida pelo Município e, assim como os instrumentos e uniformes, são gratuitas.

No ano de 2022, registrou presença nos seguintes eventos: 1ª Festa do Azeite de Oliva (27/05); Novena de Encerramento da Festa do Divino Espírito Santo (04/06); Novena de Abertura da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção (06/08); Desfile do Dia da Pátria (07/09); Desfile do Dia do Gaúcho (20/09); Casa de Cultura Juarez Teixeira (15/10); Aniversário do Município (22/10); Recepção aos avaliadores do Geoparque na Unipampa (06/11); Participação no 14º Festival de Bandas Marciais em Cachoeira do Sul/RS; Almoço de confraternização (04/12); Natal Encantado na Praça Dr. Rubens da Rosa Guedes (08/12); e Encerramento do ano na Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção (29/12).

Neste último ano, a diretoria enfrentou dificuldades para manter o grupo em atividade, devido à diminuição significativa de recursos por parte do Poder Público. Foram realizadas várias ações, tais como ação entre amigos e brechós. Também contou com a colaboração da comunidade e de amigos para o deslocamento até o Festival de Cachoeira do Sul, realização de almoço de confraternização, doação de cestas básicas para distribuir aos alunos, o que possibilitou o encerrando do ano com sucesso.

A Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo é a única no município que tem atividades o ano inteiro e participa de todos os eventos solicitados. Nesses 15 anos de existência, a entidade vem dando oportunidade aos alunos de aprender, participar e, ao mesmo tempo, colaborar com o município na área musical, cultural e social, fazendo uma Caçapava mais feliz através da música.

Fotos: Divulgação