Caçapava deve receber verba para aplicar na Cultura

Por Tisa de Oliveira

Caçapava deve receber R$ 311 mil, via Lei Paulo Gustavo, para o fomento de atividades e produtos culturais que sofreram com os efeitos econômicos e sociais da pandemia. A lei foi criada ainda durante o período de isolamento da Covid-19, e recebeu este nome em homenagem ao ator e humorista, ícone da arte no País. Paulo Gustavo faleceu em 04 de maio de 2021, aos 42 anos, vítima da doença.

Para que o valor seja depositado, a Prefeitura precisa cumprir alguns critérios. O primeiro passo aconteceu esta semana, entre os dias 24 e 27, com a realização de plenárias envolvendo agentes culturais dos segmentos associações comunitárias, artes visuais, artes cênicas, livro e literatura, música, artesanato, tradição e folclore, carnaval, dança artística e popular, universidades, cultura afro brasileira, e audiovisual. Os encontros, coordenados pelo secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, ocorreram no Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques e no Clube Recreativo Harmonia, e também servirão para formar o novo Conselho Municipal de Políticas Culturais.

A próxima etapa é aguardar a abertura da plataforma e realizar o cadastro dos projetos. Antes disso, a Secretaria pretende fazer uma capacitação sobre como preencher o plano de trabalho. Depois de submetidas as inscrições, a União terá 90 dias para repassar o montante.

A distribuição dos recursos está prevista para se dar da seguinte forma: produções audiovisuais, R$ 165 mil para 16 projetos, que receberão pouco mais de R$ 10 mil cada; reforma e manutenção de salas de cinemas, R$ 37 mil para um projeto que contemple a temática; formação audiovisual, R$ 18 mil para um projeto; e para os demais setores, R$ 89 mil para 16 projetos, que receberão pouco mais de R$ 5 mil cada.

De acordo com Stener Camargo, caso algum segmento não tenha nenhum inscrito, a vaga vai para a ampla concorrência (demais setores). Por obrigatoriedade da lei, 20% dos projetos selecionados deverão ter como proponentes pessoas negras, indígenas, quilombolas ou LGBTQIA+.

Foto: Jonas Muller