Caçapava é retratada em exposição em São Paulo

O artista plástico Cassiano Araújo nasceu em Garibaldi, mas cresceu em Caçapava. Após um período vivendo em Porto Alegre, mudou-se para São Paulo, onde frequentou a Faculdade de Belas Artes e estudou História da Arte, no Museu de Arte de São Paulo. Em 1999, abriu a própria galeria, que leva seu nome, e de lá pra cá, já expôs obras em diversos lugares do mundo, como Miami (EUA), Stuttgart (Alemanha), Bruxelas (Bélgica), Nanning (China), e Buenos Aires (Argentina).

Mas todo esse tempo longe não o fez esquecer a cidade em que viveu a infância. Tanto que, agora que está promovendo a exposição “Dos Santos”, no Museu de Arte Sacra de São Paulo, incluiu três obras que retratam Caçapava. Em uma delas, está a Igreja Matriz, rodeada por Nossa Senhora da Assunção e alguns anjos, que, conforme o artista, “convidam nosso povo gaúcho para solene missa de perdão e união”.

Em outra, é retratada a capela de Nossa Senhora Conquistadora, na Chácara dos Pinheiros, o padre Jorge Hudson, e os avós paternos e maternos de Cassiano: Otacílio Luiz dos Santos e Maria das Dores dos Santos, e Amandio Alves de Araújo e Beloni Garcia de Araújo. Na terceira, composta por várias imagens, uma delas retrata a Pedra do Segredo, e outra as Guaritas.

– A exposição “Dos Santos” homenageia o arcebispo de São Paulo, D. Duarte de Leopoldo e Silva, criador do Museu de Arte Sacra, com uma obra intitulada “Crucificado”, de procedência de sua cidade de inspiração, Caçapava Velha (SP). Assim, posicionei as obras de sua terra-irmã, Caçapava do Sul, onde estão presentes minhas raízes – explicou Cassiano à Gazeta.

Sobre o que o motiva a pintar imagens inspiradas em Caçapava, ele disse que aprendeu aqui na cidade que é seu dever enaltecer o “bravo, lutador povo gaúcho para um Rio Grande do Sul justo e soberano”.

Foto principal: Divulgação