Caçapavano lança primeiro livro

O professor caçapavano Alex Freitas está lançando seu primeiro livro, Depois do pôr do sol. Voltada aos adolescentes, a obra fala sobre as situações vividas nessa etapa, algumas delas baseadas nas experiências do autor.

– O livro aborda essas questões que temos na adolescência: o eu-adolescente, as dúvidas sobre o amanhã, a entrada na faculdade, as aventuras, coisas que aconteceram na minha adolescência, que são reais. Depois do pôr do sol tem também muitas surpresas, quando tu pensa que vai acontecer uma coisa, no final, é totalmente diferente do que a gente espera – revela.

Sobre o processo de criação de Depois do pôr do sol, Alex conta que foi parecido com o que vivencia ao escrever os roteiros de peças de teatro – ele também é ator, e assinou o roteiro da encenação de “A paixão de Cristo” apresentada este ano em Caçapava.

– São ideias que vêm brotando, e tu vai construindo, vai vivendo aquela situação, aqueles personagens. Tu começa a viver dentro do livro – explica.

Alex é professor de História, Geografia, Filosofia e Sociologia e leciona no Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro. No teatro, ele começou de forma amadora na escola Eliana Bassi de Melo, passou por grupos semiprofissionais e, hoje, faz parte do Colcha de Retalhos.

Depois do pôr do sol está à venda em formato e-book em https://bit.ly/3QhAUe0 . O livro físico também estará disponível em breve. Quem quiser reservar seu exemplar, pode entrar em contato com Alex pelo telefone/WhatsApp (55) 9 9989-0591.

Capa: Giovana Smialowski

Foto: arquivo pessoal