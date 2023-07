Caçapavanos participam de evento em Santa Maria amanhã

O grupo de dança Clara Nunes e representantes do Clube Recreativo Harmonia e da Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial participam amanhã, dia 15, do “Encruzilhadas no Terreiro: Mostra Artística”. O evento faz parte do programa de extensão “Encruzilhadas de Saberes e Fazeres: Cirandas e Partilhas”, da Universidade Federal de Santa Maria, e será realizado no Templo de Candomblé Ílẹ̀ Àṣẹ Iyá Omin Òrun (Ẹgbẹ́ Ọṣun), às 14h30min.

O “Encruzilhadas no Terreiro” tem o objetivo de mostrar que existem pesquisas acadêmicas e artísticas dedicadas a estudar de forma respeitosa e responsável as comunidades e religiões de matrizes africanas, reconhecendo esses saberes e fazeres como importantes construtos socioculturais e políticos do Brasil. Nesse sentido, a proposta visa apresentar e disseminar essas produções e reflexões para as pessoas que têm essas vivências no cotidiano, reforçando as possibilidades de trocas e valorização de todos os modos de produzir conhecimentos.

Imagem: Divulgação