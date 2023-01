Casereada da Canção Nativa será retomada em 2023

Por Tisa de Oliveira

A Casereada da Canção Nativa, promovida pela Associação de Trovadores Ruy Freitas, será retomada em 2023. A quinta edição do festival já está sendo planejada. Uma comissão foi criada com o objetivo de mobilizar a comunidade e empresários para captar recursos. A previsão é de que o evento seja realizado em outubro, na semana de aniversário do município.

A organização – formada por representantes da Associação, Jorge Freitas, Silvia Freitas e Thiago Freitas; do CTG Família Nativista, Ronaldo Lourenço e Erivelton Marques; da Secretaria de Cultura e Turismo, Stener Camargo; da Jesproart Produções Artísticas, Everaldo Oliveira; e de músicos da cidade, Glissér Brito, Derli Trindade e Luis Alberto Stefani – pretende realizar um festival com shows, feiras e exposições, em parceria com as iniciativas pública e privada.

A Casereada contempla músicas nativas que expressam, através dos versos, a essência das raízes culturais. É, também, um incentivo para que as gerações futuras manifestem seus anseios e para que os artistas apresentem suas habilidades, contribuindo com o desenvolvimento cultural de Caçapava.

Nas edições anteriores, houve uma expressiva participação feminina. Todas as premiações de melhor intérprete foram consagradas na voz de mulheres. A Casereada já revelou muitos talentos, como a cantora caçapavana Jordana Henriques, que por duas vezes foi a melhor intérprete, e levou a música “O que pode nossas mãos” (letra de Marilaine Pereira) ao 1º lugar em uma das edições.

Para o coordenador da comissão, Jorge Freitas, o festival não é apenas da Associação de Trovadores, mas também da comunidade caçapavana.

“Por isso a importância de parcerias com entidades públicas e privadas, e que os segmentos se apropriem. Este evento é muito importante para o município, os artistas, as empresas locais, pois traz muita visibilidade”, destaca.

Foto: Divulgação