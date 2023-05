CCJT recebe escrituras originais de movimentação de mão de obra escrava em Caçapava

“Pelo presente título, concedo liberdade ao meu escravo de nome Ceriaco, cor preta, com 21 annos d’idade, matriculado em Caçapava com os números 187 da matricula geral do município e 3 da relação; com a obrigação de prestar-me quatro annos de serviço, que avalio em quatrocentos mil reis, e só depois de satisfazer esta condição entrará então no gozo pleno de sua liberdade como se de ventre livre nascido fosse”.

Este título de alforria, datado de 24 de setembro de 1884, tem a assinatura de Boaventura Vicente Machado, pecuarista da região de Caçapava. A escritura esteve guardada por 139 anos, e hoje faz parte do acervo da Casa de Cultura, doação de Cândida Feliza dos Santos, bisneta do fazendeiro. O material recebido está na caligrafia da época e inclui, também, comprovantes de compra, venda e registros de escravos, além de duas cartas de liberdade. “Com essa doação, a ideia é contribuir para o resgate da História e evitar que os documentos acabem numa fogueira”, diz a doadora.

O diretor da CCJT, Juarez Teixeira, lembra que, desde a sua fundação, a Casa acolhe papeis de diferentes naturezas, como cartas, fotografias, livros-caixa, entre outros. “Mas receber este material tão raro aumenta nossa responsabilidade e alimenta nosso sonho de ser um espaço de salvaguarda de documentação e de pesquisa para a região, e assim ajudar os investigadores a descobrir e reflexionar sobre como foi a vida no passado”.

Um dos papeis recebidos pela CCJT é uma “matrícula geral”, lista exigida pelo Império brasileiro aos proprietários de escravos, na qual constava nome, sexo, idade, estado, aptidão para o trabalho e filiação de cada um, caso conhecida. Os proprietários que não faziam o registro ficavam sujeitos a uma multa de 200 mil-réis.

Essa lista era uma forma de evitar a sonegação de impostos, tendo em vista que era cobrada uma taxa por escravo comprado e que variava conforme a localidade. Em 1867, a taxa anual era de 10 mil-réis por escravo no Rio de Janeiro, a capital do Brasil; 8 mil-réis nas capitais das províncias; e 4 mil-réis nas vilas e povoações.

Na lista de matrícula de Boaventura, registrada em 1872, na paróquia de São Sepé, constavam três escravos – ele averbaria um quarto mais tarde. Todos solteiros e de filiação desconhecida: os dois primeiros são Lourenço (31 anos, cor preta) e Cytena (mulher, 16 anos, cor parda), com aptidão para o trabalho “de todo o serviço”, que atuavam como campeiro e cozinheira, respectivamente.

O terceiro escravo era uma criança, Ceryaco, de 9 anos, cor preta, para quem os documentos não determinavam atividade específica. Ao que tudo indica, trabalhou na fazenda até os 25 anos, conforme documento transcrito no início deste texto – alforriado aos 21 e obrigado a trabalhar gratuitamente mais quatro. Um quarto escravo, de nome Hilario, não aparece na lista da matrícula geral, mas sim num documento de “transmissão de escravo”.

Este mesmo escravo é alforriado em 1887, aos 40 anos, um ano antes de a escravidão ser ‘oficialmente’ abolida no Brasil. Segundo o historiador João Esmerio Timotheo Machado, isso pode ter sido resultado da ‘jornada abolicionista’ – um importante movimento popular que se opunha a escravidão, ocorrido em Porto Alegre, de 12 a 18 de agosto de 1884, e depois disseminado por todo o Rio Grande do Sul.

O Centro Abolicionista de Porto Alegre – composto por políticos conservadores dissidentes e liberais – criou comissões de libertação e, junto à população, percorreu a cidade para persuadir os donos de escravos urbanos a libertarem seus cativos. Na primeira semana de setembro de 1884, Porto Alegre foi declarada ‘cidade livre’, quase quatro anos antes da abolição nacional. “Foi feito um compromisso político para emancipar os escravos na Província, concedendo-lhes emancipação condicional, o que permitiu que os senhores utilizassem o trabalho de seus antigos escravos ainda por alguns anos, como forma de ressarcimento”.

Ter escravos nesta região não era exclusividade dos grandes pecuaristas. De acordo com André do Nascimento Corrêa, autor da tese de mestrado ‘Ao Sul do Brasil Oitocentista: escravidão e estrutura agrária em Caçapava, 1821-1850’, “adquiriam escravos também médios e pequenos pecuaristas, assim como, agricultores, lavradores, dentre outros. Talvez, para estes habitantes, fosse mais fácil adquirir no mínimo um escravo do que pagar pelo serviço de peões livres”.

Fotos: Reprodução