O 1º Concurso de Fotografia Caçapava do Sul: Capital Gaúcha da Geodiversidade premiou seus vencedores na noite de quarta-feira, dia 27, durante mostra no Centro Municipal de Cultura. Promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Geoparque Caçapava, o concurso teve mais de 70 fotos inscritas, e todas seguem expostas até 26 de agosto.

Confira as fotos vencedoras:

Foto principal: Heron Freitas