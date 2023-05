Coral Municipal Caçapavano busca recursos humanos e financeiros

Por Tisa de Oliveira

Vozes em harmonia, numa combinação de diferentes notas fazendo acordes. É isso que faz do canto coral uma experiência que proporciona bem-estar para quem canta e, principalmente, para quem aprecia a música. Uma arte capaz de gerar o sentimento de irmandade entre as pessoas.

É isso que faz o Coral Municipal Caçapavano (CMC) desde o início dos anos 1990. Nesse período, teve mais de 30 vozes. Hoje, o grupo está passando por um processo de reestruturação.

O maestro Nei Becker, que conduziu os ensaios por 32 anos, está se dedicando a projetos pessoais, e quem assumiu a regência foi o musicista Gabriel Zeppe, de Santa Maria. É ele quem ensaia os quinze coralistas: doze sopranos e contraltos e três baixos.

As vozes de um coral são dividas em quatro naipes: soprano e contralto para as vozes femininas, e tenor e baixo para as vozes masculinas. Esta divisão é feita de acordo com o tipo de voz de cada pessoa.

“Faltam vozes masculinas. Gostaria de ver o coral revitalizado, com muitos coralistas, e todos cheios de vontade, pois cantar é doar algo nosso, e nada mais lindo do que podermos encantar as pessoas com algo que é só nosso, a nossa voz. A música representa algo motivador, relaxante e, ao mesmo tempo, excitante”, desabafa a presidente, Ione Vargas Vivian.

O CMC foi criado em 13 de setembro de 1990, por iniciativa da comunidade, tendo Paulo Afonso Cavalheiro e Augusta Maria de Lima Marques como mentores. Contou, desde então, com o apoio da Prefeitura.

O Coral Municipal Caçapavano tem como propósito promover e divulgar o canto coral como forma de contribuição e aprimoramento do patrimônio artístico e cultural do município, além de colaborar com a integração de diferentes segmentos sociais.

“Ingressei no coral em abril de 1992. Éramos um grupo grande, a maioria tinha a experiência de cantar com o professor Luiz Gervásio. Cantávamos em eventos municipais, como as Festas do Divino e da Padroeira, a Cantata Natalina, o início e o encerramento de Ano Letivo, na Ascai, no Lar Rosinha Borges, no Hospital, no presídio, na Semana Farroupilha, na Semana de Aniversário do Município. Enfim, em diversos lugares. Cresci ouvindo minha mãe cantar. Através da música coral, expressamos nossos sentimentos, acalmamos a nossa alma, não é à toa que dizemos que, quem canta, os males espanta”, relembra Lia Pereira, integrante que está há mais tempo no grupo.

O CMC já participou de inúmeras atividades na cidade. Quando iniciou, os coralistas cantavam em casamentos, festas de aniversário, comemorações da igreja católica, e eventos municipais e natalinos. Além disso, faziam apresentações na região e em outros Estados, destacando-se o Natal Luz, em Gramado; o Ondas de Natal, em Rio Grande; o Encontro Internacional de Coros, em Uruguaiana; o Encontro Internacional de Coros, em Minas Gerais; o Encontro de Coros, em Criciúma, entre outros eventos realizados pela Federação de Coros do Rio Grande do Sul (FECORS).

Hoje, apresentações e participação em atividades fora de Caçapava tornam-se difíceis devido às despesas. De acordo com a vice-presidente, Mariângela Fighera, o coral se mantém com a Lei de Parcerias, a ajuda da Associação Amigos do Coral e promoções, como brechós, rifas, risotos e galetos.

“Nossa maior dificuldade é a financeira. Enquanto os recursos da lei não estão disponíveis (são liberados a partir do segundo semestre do ano), precisamos nos manter com recursos próprios. Por isso, realizamos ações para manter o salário do regente, entre outras despesas menores que surgem. Além disso, vários coralistas saíram e ficamos sem tenores”, revela.

O CMC tem alguns convites para apresentações, mas a agenda do ano ainda não está confirmada. Como o novo regente assumiu em março, o repertório está sendo montado.

Nos dias 10, 11 e 12 de maio, o Coral promove um brechó, no Clube União. Esta é uma excelente oportunidade para adquirir roupas de inverno e ajudar o grupo. Estarão à venda peças de vestuário feminino, masculino e infantil, além de calçados e acessórios, tudo com ótimos preços. A ação será realizada das 9h às 18h.

Quem quiser ser coralista do CMC pode participar dos ensaios e fazer um teste para ver a qual naipe pertence. Já para fazer parte da Associação, é só entrar em contato com a presidente Ione pelo telefone/WhatsApp (55) 9 9932 5724.

Sobre o novo regente do CMC

Gabriel Zeppe é graduado em Licenciatura em Música, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Além de regente do Coral Municipal Caçapavano, é professor particular de canto e técnica vocal; professor de música na Escola Nossa Senhora de Fátima; produtor de mídias e eventos na Orquestra Sinfônica; e regente do coral da Congregação Evangélica Luterana Cristo, todos de Santa Maria.

Como membro do grupo vocal a cappella VocaPampa, cantou em vários festivais no interior do Estado. Também interpretou Don Curzio, na ópera ‘Le nozze di Figaro’, junto à Orquestra Sinfônica de Santa Maria; participou do Coro de Câmara da UFSM; e atuou no musical ‘Era Uma Vez no Reino Grande do Sul’.

“A música tem o poder de sensibilizar, comunicar e despertar vários sentimentos nas pessoas. Muitas vezes, o que não conseguimos com palavras, conseguimos com a música. Existe uma troca, uma socialização. Fico muito feliz de fazer parte do Coral, de construir e de contribuir com a cultura de Caçapava”, comemora o novo regente.

Fotos: Arquivo/CMC