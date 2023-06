O CTG Tropeiros do Picó realizará, no dia 29 de julho, às 20h, um jantar-baile para marcar a inauguração de sua sede, no Rincão de Lourdes. A animação será do grupo Tranco Fandangueiro, de Santa Maria. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 30,00.

Imagem: Divulgação