Doze anos do Projeto Caminhos do Sul da América

Registro de ação no Lar do Idoso Rosinha Borges

Por Lislair Leão Marques

Em 2011, foi realizada uma exposição no saguão do Instituto Dinarte Ribeiro, com imagens dos países do Sul da América do Sul e, em seguida, criou-se o blog Caminhos do Sul da América. Com as publicações, consolidou-se a iniciativa de desenvolver o turismo local e da região.

Diz de “Pertencimento” sentir-se parte da sociedade, inserido e ativo dentro dela. Denominação apropriada das ações do projeto, que tem o objetivo principal de mobilizar para melhor estima e bem-estar caçapavano. Ou seja, buscar novas percepções e visibilidade no desenvolver do turismo.

Já são doze anos de ações do Projeto Caminhos do Sul da América através de exposições, workshops, participação em eventos parceiros e feiras, homenagens a classes de mulheres, realizações de concursos e projetos sociais. Com o tema 2023, “A Vida é um Doce”, o projeto realiza ações sociais no Lar Rosinha Borges e na Recicla Pampa. Na Páscoa, atuou na Escola Infantil Arco Íris com doces e alegrias.

Celebrar, rever, refletir e evoluir fazem parte da trajetória do projeto, e realizamos, para isso, novas exposições. Já acontece a exposição “Pertencimento” no Espaço Legislativo Cultural, composta de imagens dos concursos, dos projetos sociais e das exposições realizadas com apoio da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul. Painéis das antigas exposições “Educadoras Rurais”, “Caçapava do Sul Áerea”, com fotos de Alessandro Paz, e “Alice e Dra. Nair” também fazem parte desta mostra. Pode ser visitada até o dia 30 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, na Câmara.

Também com nome “Pertencimento”, será lançado, na terça-feira, 18 de abril, à tarde, uma exposição do Projeto Caminhos dos Sul da América, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, através do Arquivo Histórico Nicolau Silveira Abrão, com imagens de mais de 80 mulheres caçapavanas. São elas: Educadoras, trabalhadoras do setor da Saúde, Dez mais na Arte da Atenção, Artesãs e Doceiras. Personalidades que, neste primeiro quarto de século do segundo milênio, desempenham ativamente importante papel na nossa comunidade e foram homenageadas em eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher pelo Projeto.

Agradecemos a todos os patrocinadores, apoiadores e colaboradores voluntários que fizeram o Projeto Caminhos do Sul da América ao longo destes doze anos. Seguimos atuando para uma Caçapava do Sul mais forte e um lugar bom de viver!