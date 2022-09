Exposição Bombas de Chimarrão na Casa de Cultura

A Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) inaugura hoje, dia 24, a exposição “Bombas de Chimarrão – Expressões de Identidades Culturais”, com 10 painéis que traçam o histórico deste artefato, desde seu primeiro registro até os utensílios atuais, e mais de 50 peças relacionadas ao tema, como bombas, cuias, térmicas, chaleiras, mateiras e antigas propagandas de erva-mate, pertencentes ao acervo da CCJT e a outros colecionadores.

Os painéis apresentam o resultado da pesquisa de mestrado em Patrimônio Cultural do designer Ricardo da Silva Mayer, na Universidade Federal de Santa Maria, e fazem parte de uma exposição itinerante, apresentada anteriormente em Santa Maria, São Pedro do Sul, Ijuí, Bagé e Porto Alegre. O estudo deu origem ao primeiro livro específico sobre bombas de chimarrão, com 80 páginas coloridas e ilustrado com cerca de 150 imagens, à venda na Casa: Bombas de Chimarrão – origens, tradição e cotidiano. A obra foi lançada em Caçapava, em 2021, pelo autor, também palestrante da primeira edição da Feira do Livro sem Fronteiras.

Mayer destaca que a pesquisa documental – feita em livros e documentos de a partir do século 16, em várias línguas, e em imagens pouco conhecidas datadas de a partir do século 18 – revelou dados surpreendentes sobre o surgimento da bomba, colocando em xeque, por exemplo, a ideia de sua origem indígena.

– A bomba, tal como a conhecemos, é fruto da busca de soluções para filtrar a infusão da erva-mate, realizada pelos conquistadores espanhóis na América do Sul, entre os séculos 17 e 18, quando floresceu o ofício da prataria – afirma.

Ele acrescenta que, no Brasil, durante o século 19, o desenvolvimento das bombas coincide com o estabelecimento das tradições gaúchas e com a estética da prataria regional, conforme revelam peças localizadas e fotografadas em museus e coleções particulares.

CURIOSIDADES – Além dos painéis, a exposição apresenta mais de 20 bombas de diferentes tipos de materiais e tamanhos, e pelo menos 15 cuias de distintos formatos, além de um dos primeiros modelos de garrafa térmica, em alumino e tampa de rolha, da década de 1960. Entre os destaques do acervo, um conjunto de abotoaduras em forma e cuia e bomba de meados do século 20, que foi de Rubem Teixeira, e uma bomba “higiênica”, modelo que permite a troca das ponteiras.

LIVROS – Os visitantes da exposição poderão adquirir os livros Bombas de Chimarrão – origens, tradição e cotidiano, de Ricardo da Silva Mayer, Parando Rodeio nas Lembranças, de Juarez Teixeira e que possui um capítulo inteiro sobre o chimarrão, e A Lenda da Erva Mate, de Melania de Melo Casarin, André Krusser Dalmazzo e Ricardo Antunes Machado, que é apresentado na forma bilíngue LIBRAS e Português, sendo um incentivo às comunidades surdas.

Casa de Cultura Juarez Teixeira Aberta de quinta a domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h30min General Osório, 730 Entrada R$ 5,00 WhatsApp (55) 9 9696-1582

Imagem principal: Divulgação