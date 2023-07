Exposição homenageia as mulheres caçapavanas

A exposição “Pertencimento”, alusiva aos 12 anos do projeto Caminhos do Sul da América, foi inaugurada na quarta-feira, dia 28, no Centro Municipal de Cultura. A mostra reúne retratos de 150 mulheres que, segundo a idealizadora do evento, Lislair Leão Marques, representam o universo ativo caçapavano.

– O objetivo desta exposição é mostrar ao público parte do universo feminino, representante de diversas áreas de atuação em Caçapava, como educação, saúde, as dez mais na parte do artesanato, e as doceiras do município – explicou.

As mulheres homenageadas estão sendo convidadas a participar, em julho, de um vídeo, “Somos Caçapava”, que será exibido em uma roda de conversa, no encerramento da exposição.

O projeto Caminhos do Sul da América é uma iniciativa parceira do Geoparque Caçapava e tem como finalidade o bem-estar da comunidade caçapavana, visando o desenvolvimento turístico em nosso território.