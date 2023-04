Festival Cabobu é neste final de semana

Registro do espetáculo “Tecendo Saberes e Dança Afro”, que será apresentado no sábado, em Pelotas

Evento acontece em Pelotas e contará com a apresentação do Grupo Clara Nunes e uma homenagem a Caçapava

Acontece de hoje (21) a domingo (23), a terceira edição do festival Cabobu – A festa dos tambores, em Pelotas. O evento, idealizado nos anos 1990 pelo músico, pesquisador e ativista cultural Giba Giba com o objetivo de resgatar o Sopapo (tambor de madeira e couro de cavalo, de grande dimensão e no qual se bate com as mãos), contará com a participação do Grupo Clara Nunes, que apresentará amanhã (22), às 18h, no Largo do Mercado Público, o espetáculo “Tecendo saberes e dança afro”.

Também no sábado, às 17h15min, Caçapava será homenageada no festival. De acordo com Sandra Narcizo, uma das organizadoras desta edição, isso se deve ao trabalho realizado pela Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, por o município ser o berço do Sopapo, e por ter pessoas como Tio Cida, que é mestre do instrumento, e o Grupo Clara Nunes, que o utiliza em suas apresentações. Além disso, também contou para a decisão de homenagear a cidade o fato de que o Município tem a intenção de transformar o Sopapo em seu patrimônio imaterial.

Em janeiro, Sandra esteve em Caçapava para convidar representantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores para o evento. Conforme a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, deve ir a Pelotas. Já a Assessoria de Comunicação da Câmara, até o momento, não informou se algum representante do Legislativo comparecerá.

Foto: Jonas Muller