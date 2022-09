Gujo Teixeira reedita sucessos de venda

Os livros Na Madrugada dos Galos e Sétimas de Mundaréu ganharam novas edições em 2022, ilustradas pelo desenhista Jaime Iserhard

Por Cristiana La Rocca Teixeira

Poeta e escritor radicado em Lavras do Sul, Gujo Teixeira já versou praticamente tudo o que existe no universo rural do Rio Grande do Sul. Reconhecido como um dos melhores poetas do Estado, ele discorre sobre as coisas do campo, que conhece tão bem – e que, muitas vezes, escapam aos olhares mundanos –, com visão, bom gosto e elegância de quem domina o linguajar dos pampas.

A autenticidade de sua arte, que o faz uma espécie de porta-voz de seu pago, transforma seus livros e versos em referências para os amantes da cultura gaúcha. Não é à toa que Gujo relança, este ano, dois de seus grandes sucessos de venda – Na Madrugada dos Galos e Sétimas de Mundaréu –, ilustrados pelo talentoso artista e desenhista de cenários e costumes gauchescos, Jaime Iserhard. “Minha poesia sempre foi espontânea, natural e sensitiva, com gosto em descrever as cenas, com detalhes e observâncias”, diz o poeta.

Em Sétimas de Mundaréu – (Pequenas) Imagens de Intenção Poética, lançado em 2014, Gujo transforma em poesia objetos do cotidiano campeiro, dando vida e alma a coisas que não imaginávamos que existissem, explicando o significado de vários vocábulos e expressões. Cada sétima é uma estrofe de sete versos, e são mais de 300, traduzindo instrumentos crioulos, uns muito usados, alguns que já caíram em desuso, e outros que já estão fadados ao fim. Para o poeta, não é um dicionário. É uma obra de cabeceira para os que querem ampliar seu vocabulário regional e das coisas fronteiriças. “É simplesmente o meu olhar de poeta sobre estes objetos, seus usos, formas e conteúdos”, define Gujo.

Em Na Madrugada dos Galos, primeiro livro da carreira do poeta, publicado em 2001, ele descreve o cotidiano campeiro, com cenas tão objetivas que, ao lermos alguns versos, a imagem facilmente se forma aos nossos olhos. É um registro de grandes sucessos musicados por nomes conhecidos e reconhecidos do cenário musical nativista, e que podem ser ouvidos, nesta segunda edição, no Spotify. Basta acompanhar os passos sugeridos no livro, que traz um código de barra.

A vivência de campo, imprescindível para as metáforas do poeta, é carregada de extrema delicadeza, e vale a pena serem lidas novamente, ou pela primeira vez, tanto faz. O importante é que sejam apreciadas com calma, porque, na rapidez, o poema não se mostra todo. Então, transcenda os versos e desperte sua alma!

Um poeta premiado

Como poeta, compositor e jurado, Gujo Teixeira participa, há 35 anos, dos festivais nativistas. São 500 festivais, mais de 700 composições de sua autoria gravadas, e muitas premiadas em quase todos os festivais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

São onze CDs lançados com composições de sua autoria, cantados pelos maiores nomes do Rio Grande do Sul, além de nove livros de poesia.

Onde comprar: diretamente com o autor, pelo WhatsApp (55) 9976-5440, ou no Instagram @gujoteixeira, onde o interessado encontra todas as informações Capas e ilustrações: Jaime Iserhard (51) 99913-0979, ou no Instagram @jaimeeduardoiserhard E-mail: gujodelavras@hotmail.com

Foto: Guilhermina Teixeira