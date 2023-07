III Encontros Insólitos ocorre em agosto

A terceira edição dos Encontros Insólitos já tem data marcada: de 17 a 19 de agosto. Desta vez, o evento idealizado por Fred Morsch será um pouco diferente, com palestras e vigílias também em Porto Alegre (dia 17, apenas palestra no I Visões do Desconhecido) e Lavras do Sul (dia 18), além de Minas do Camaquã (dia 19).

O convidado desta edição será Marco Leal, produtor e pesquisador do documentário “Moment of Contact”, do diretor norte-americano James Fox, sobre o ET de Varginha. Filmado no Brasil, em 2022, o documentário vem alcançando posições de liderança nos principais streamings e conta o que ocorreu em janeiro de 1996, quando o Exército Brasileiro capturou seres desconhecidos em Varginha (MG).

Leal é hoje um dos principais ufólogos do país e foi consultor da série “De Carona com os Óvnis”, apresentada por Morsch no canal History. Desde 2016, estuda o caso do ET de Varginha, que será o tema de sua palestra no III Encontros Insólitos. Ao lado de Fred, ele irá apresentar as investigações realizadas na cidade mineira, que incluem entrevistas com testemunhas civis e militares, gravações e um minucioso trabalho de organização dessas informações.

Na palestra, também serão mostrados os bastidores das gravações de “Moment of Contact”, e das investigações que culminaram no documentário, bem como novos vídeos e declarações conseguidas após a exibição do filme, incluindo o depoimento de um neurocirurgião que afirma ter visto um vídeo, gravado por um colega em um hospital de Varginha, no qual aparece a criatura extraterrestre viva, sendo examinada.

– Iremos apresentar um material riquíssimo em fotos e vídeos – afirmou Marco Leal.

As inscrições para os três dias de eventos já estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 9 8263 7129. O valor é R$ 50,00. Em Minas do Camaquã, haverá também a exibição do documentário “Moment of Contact”.