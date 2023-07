LEI PAULO GUSTAVO: Capacitação sobre como elaborar um projeto cultural

Por Tisa de Oliveira

Agentes culturais de Caçapava participaram de uma capacitação sobre como elaborar projetos culturais, ministrada pelo assessor técnico do Sistema Estadual de Cultura (Sedac), Alexandre Vargas. O encontro foi oferecido pela Secretaria de Cultura e Turismo e realizado no sábado (24), no auditório da Unipampa.

O município irá receber R$ 311 mil da Lei Paulo Gustavo para o fomento de atividades e produtos culturais que sofreram os efeitos econômicos e sociais durante a pandemia. A lei foi criada ainda durante o período de isolamento da Covid-19, e recebeu este nome em homenagem ao ator e humorista, ícone da arte no País, que faleceu vítima da doença.

“A capacitação foi oferecida com o objetivo de treinar as pessoas que fazem cultura quanto à elaboração de projetos e de esclarecer dúvidas dos agentes. Quanto mais coeso estiver o documento, maiores são as chances de ele ser aprovado”, justifica o secretário Stener Camargo.

De acordo com o assessor da Sedac, fazer um projeto cultural requer planejamento e gestão.

“Elaborar um projeto não é preencher um formulário. Ele deve ser pensado como atividade profissional, e não como algo pontual. As pessoas precisam ler e entender o edital; saber as normativas e regulamentações; conhecer a legislação, as políticas de patrocínio de empresas e os critérios de avaliação, entre outros aspectos. No complexo sistema de cultura do País – que passou por uma grande mudança em 2012, com o então ministro Gilberto Gil, que trouxe a cultura do ponto de vista antropológico, e depois com a pandemia –, boas ideias não são o suficiente. As boas intenções políticas, filosóficas, artísticas, sociais e esportivas podem fracassar por falta de um planejamento adequado”, alerta Vargas.

O município está aguardando o pagamento do recurso por parte do Ministério da Cultura. Segundo o secretário Stener Camargo, depois, haverá o envio de projeto de suplementação para a Câmara e, após este processo, a abertura de editais, o que estima-se para agosto.

Foto: Tisa de Oliveira