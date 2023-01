MinasFest volta a agitar Minas do Camaquã

Depois de três anos suspenso devido à pandemia, o evento levará uma grande programação ao CTG Ronda Crioula, prometem os organizadores

Tudo começou em 2007, como um reencontro de mineiros em Minas do Camaquã, batizado de MinasFest e organizado pela TNT Produtora no Cine Rodeio. O evento foi crescendo com o passar dos anos, mas teve sua realização interrompida logo após a interdição do local. Até que, em 2017, a Full Play adquiriu a marca e passou a promover o MinasFest no CTG Ronda Crioula, também em Minas do Camaquã.

– E tem sido um sucesso, a gente faz o baile na noite do sábado, e ele lota. Todas as edições têm recebido em torno de 800 pessoas, que é o permitido pelo PPI [Plano de Prevenção contra Incêndios] do local. Além disso, tem os torneios na prainha, todo mundo passa o final de semana lá – relatou Ignácio Lemos, um dos organizadores do MinasFest.

De acordo com ele, na última edição do evento, em 2020, antes da pandemia, em torno de 5 mil pessoas estiveram em Minas do Camaquã, lotando todas as hospedagens e esgotando os estoques dos pontos comerciais da região.

Para este ano, as vendas de ingresso estão empolgando a organização. Segundo Ignácio, em pouco mais de uma semana, foram vendidas aproximadamente 300 entradas. E quem for ao MinasFest poderá conferir, no sábado, dia 28, a partir das 23h45min, as apresentações de artistas locais e da região.

– Teremos o DJ Alysson, de Caçapava, e o DJ Thaison, de Santana da Boa Vista, que é bem conhecido por lá. E um fato legal do MinasFest é ser um evento que atinge as duas cidades, além de Bagé e Lavras do Sul. Teremos também a Yasmine Mendes, que é uma cantora sertaneja de Santa Maria e que está tocando em toda a região, e a caçapavana Carine Cordeiro – informou.

Além disso, na sexta-feira, dia 27, conforme o organizador, está prevista a realização do tradicional torneio de vôlei de praia e uma apresentação de DJs na Lancheria da Tia Lú. No mesmo dia, devem ser realizadas outras atividades que estão sendo definidas.

A edição de 2023 será a primeira pós-pandemia. Para Ignácio, esse é um momento de grandes expectativas.

– O MinasFest, de 2017 em diante, foi algo que se consolidou, abraçado pela comunidade de Minas do Camaquã, a quem queremos agradecer por nos apoiarem tanto. E então vieram três anos de hiato. Confesso que dá um friozinho na barriga [produzir a nova edição], porque tivemos que recomeçar tudo, várias pontes que havíamos construído começaram do zero. Mas, ao mesmo tempo, estamos vendo que o público está feliz [com o retorno], porque a venda [de ingressos] está muito boa – finalizou.

O MinasFest 2023 é uma realização da Full Play em parceria com a Mix Produções, e tem patrocínio de Sygo, Rodeio Churrascaria, Azeites Don José, e A. M. Lanches, e apoio do vereador Silvio Tolfo Tondo.

Imagem: Divulgação