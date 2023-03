OBJETOS COTIDIANOS: uma breve história do design em 100 peças do acervo da CCJT

A Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) inaugura amanhã, 1º de abril, a exposição Objetos Cotidianos, um breve passeio pela história do design. Serão exibidas 100 peças datadas a partir do século 19, que mostram como a produção de movimentos internacionalmente influentes, especialmente do Ecletismo, Art Nouveau, Art Déco e Moderno, foi reelaborada, chegou até o Pampa e passou a fazer parte do nosso cotidiano.

A mostra inclui objetos de origem francesa, alemã, italiana, inglesa e brasileira, incluindo alguns projetados e produzidos no Rio Grande do Sul. “Optamos por focar em objetos, deixando de fora outras especialidades do design, pois é essa a característica do acervo da Casa. Pela mesma razão, a mostra abrange predominantemente o século 20, com recuo ao século 19 para melhor contextualizar a evolução dos estilos”, explica o curador Ricardo da Silva Mayer, designer graduado pela UFSM e mestre em Patrimônio Cultural pela mesma Universidade.

O conjunto é composto por móveis, porcelanas, vidros, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios de moda, relógios, etc. pertencentes, em sua maioria, ao acervo da CCJT, mas também inclui peças emprestadas pela comunidade. Juntas, elas nos ajudam a compreender o desenvolvimento estético e técnico da produção industrial no ocidente, no Brasil e também no Rio Grande do Sul, refletindo hábitos e costumes de nossa sociedade.

Entre as peças mais significativas da exposição está uma cadeira de balanço que pertenceu à bisavó do proprietário da CCJT, Juarez Teixeira, um tipo de móvel que não podia faltar nas casas, sendo usado para tirar uma soneca, amamentar e fazer dormir os bebês. A cadeira é versão da linha projetada pelo designer e fabricante alemão Michael Thonet, estabelecido em Viena no século 19, cujos móveis com estrutura de madeira vergada foram radicalmente inovadores em sua época, não apenas pela simplicidade e elegância, mas por ser resultado da invenção de um sistema de produção e distribuição que permitiu que fossem exportados para todo o mundo e, ainda, copiados ou recriados por outros fabricantes. Esse tipo de móvel, que prenunciou o design Moderno do século 20, chegou até o Sul do Brasil via importação e, posteriormente, também foi fabricado em Porto Alegre, pela extinta Móveis Gerdau.

Outro destaque, neste caso no âmbito do design produzido no Rio Grande do Sul, é um conjunto de talheres para camping projetado por José Carlos Bornancini e Nelson Petzold, na década de 1970, para Zivi-Hércules. Com linhas simples, econômicas e inteligentes, a colher e o garfo se encaixam no cabo da faca.

“O conjunto alcançou prestígio internacional, sendo incluído na seleção de objetos de bom design pela loja do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, Moma, e também integra o acervo do Museu da Casa Brasileira em São Paulo”, informa Ricardo. De autoria da mesma dupla de designers, a exposição traz os talheres infantis (príncipe, princesa e cãozinho) que alegraram as refeições de crianças por várias gerações.

Mas além de itens que são referências em design, o visitante poderá ver objetos que podem fazer parte da história de muitas famílias e do dia a dia dos gaúchos e, assim, despertar o olhar para a atividade de projeto e produção dos artefatos que nos rodeiam e que cumprem inúmeras funções em nosso cotidiano, ainda que passem despercebidos.

Design Vernacular

A mostra inclui ainda objetos de design vernacular, que não é exatamente um estilo, mas uma categoria de objetos sem período definido e bastante presentes no dia a dia das classes populares, incluindo as do meio rural em nossa região.

São artefatos frequentemente produzidos pelos próprios usuários, ou em sua comunidade, apropriando-se de subprodutos da indústria, como embalagens metálicas, ou de elementos naturais de fácil acesso, como madeira, porongo, couro e chifre. O objeto vernacular diferencia-se do objeto artesanal por privilegiar as funções práticas, ainda que possa receber alguma ornamentação.

Nessa categoria, o curador destaca uma bengala executada em um só galho de madeira, sem emendas, que pertenceu à sua avó paterna, e é um exemplo de solução funcional e muito criativa desenvolvida pela população.

Objetos Cotidianos – de 1º de abril a 2 de junho Casa de Cultura Juarez Teixeira – General Osório, 730. Caçapava do Sul De quintas a domingos, das 10h às 12h e das 14h às 17h30. WhatsApp (55) 9 9696-1582 Neste final de semana, visita guiada com o curador Ricardo da Silva Mayer. Sábado e domingo, às 15h.

Foto principal: Gisele Teixeira