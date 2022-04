“Paixão de Cristo” volta a ser encenada em Caçapava

Adaptação da famosa peça teatral que reproduz os últimos passos de Jesus ficou 10 anos sem ser apresentada na cidade. O grupo Colcha de Retalhos, formado por atores amadores, será o responsável pelo evento

Após 10 anos, a adaptação da famosa peça teatral “Paixão de Cristo”, que reproduz os últimos passos de Jesus na terra, volta a ser encenada em Caçapava hoje, dia 14, às 19h30min, no Ginásio de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo (Melão). A entrada é gratuita, mas as pessoas podem doar um quilo de alimentos ou um valor em dinheiro, que serão destinados às comunidades carentes do município. Os ingressos podem ser retirados de forma antecipada até às 17h, na Funerária Santo Antônio.

Com duração de aproximadamente uma hora e dez minutos, a produção, que envolve cerca de 50 pessoas, está a cargo do grupo Colcha de Retalhos, composto por atores amadores, todos residentes em Caçapava. A direção é de Jardel Garcia. Rafhael Munhós é o responsável pelos figurinos, e Alex Freitas assina o roteiro.

– É muito comentado que, em Caçapava, não tem nada pra fazer. Então, voltamos [a encenar a peça] por isso: para tentar fazer alguma coisa por Caçapava. Então, a gente necessita que a comunidade também compareça, que prestigie a gurizada que está começando. Isso foi outra coisa que me incentivou: ajudar essa gurizada que, futuramente, vai tomar conta [da produção da peça] – declarou Alex.

De acordo com ele, este retorno aos palcos com “A Paixão de Cristo” após 10 anos é sentido como se fosse a primeira vez que atua.

– Os nervos estão à flor da pele, e é isso que dá o gostinho de fazer teatro. Acredito que, a hora que a gente perde isso, então, não tem por que seguir – comentou.

Também conforme Alex, a versão caçapavana de “A Paixão de Cristo” terá várias surpresas:

– A história é a mesma. O que eu posso dizer é que, no final, ele ressuscita [risos]. Mas vai ter surpresas aí… Ou a gente sai ovacionado, ou crucificado – brincou.

“Paixão de Cristo” tem patrocínio máster da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e apoio de Funerária Santo Antônio, Lancheria Aquarela e Lojas Movesul.

Foto: William Brasil