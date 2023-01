Produtores do MinasFest e BM têm reunião

Os produtores do MinasFest, Ignácio Lemos e Filipe Britto, estiveram em reunião com o comandante da Brigada Militar (BM) de Caçapava, tenente Ciro Rodrigues, na tarde de hoje, dia 24, para tratar do policiamento durante o final de semana do evento (28 e 29 de janeiro) em Minas do Camaquã.

Segundo Ignácio Lemos, durante o encontro, os produtores passaram informações sobre o MinasFest ao comandante e frisaram a importância da presença de um efetivo da BM na região devido ao grande público que tradicionalmente o evento recebe.

Ainda conforme Ignácio, a eles, tenente Ciro informou que haverá uma reunião com os demais órgãos de segurança para dar apoio, pois reconhece a importância do evento e da localidade, e que já está confirmada a presença de policiais em Minas do Camaquã, inclusive com um acréscimo de efetivo vindo de cidades vizinhas não apenas para a localidade, como também para a cidade.

Foto: Divulgação